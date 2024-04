Trani Asd Ponte Lama, brillano i ragazzi e centrano una finale

C'è una realtà calcistica giovanile che a Trani si sta mettendo in luce e sta coltivando ottimi profili di calciatori che, in prospettiva, potrebbero portare grandi soddisfazioni a se stessi, alla società di appartenenza e, di riflesso, alla nostra città. Stiamo parlando del Trani ASD Ponte Lama. Una realtà brillante e che stride dinanzi alle tristi notizie di cronaca che stanno interessando le sorti del martoriato stadio "Lapi", ex glorioso Comunale.Le speranze di rivedere un ottimo calcio a Trani sono dunque riposte in particolare in realtà giovanili come queste. Il Trani ASD Ponte Lama costituisce al momento un vero e proprio vivaio che sta dando la possibilità a molti ragazzi, di cimentarsi con impegno e passione con il gioco del calcio. Dopo le belle imprese nella boxe, nell'atletica e nel nuoto, è tempo di celebrare anche un gruppo di giovani che sta portando a casa risultati eccellenti come i due primi posti (campioni regionali) nel torneo CSEN, per le classi 2012 e 2017 con la contestuale conquista della finale nazionale a Peschici.