Trofeo citta di Trani, al Palazzetto dello Sport centinaia di atleti provenienti da tutta Italia

La giornata del 15 settembre è stata una giornata di grande successo per la lotta in Puglia, con la presenza di 172 atleti provenienti da 7 regioni diverse d'Italia. Il Pala Assi di Trani è divenuto il palcoscenico perfetto per il "Trofeo Città di Trani", una competizione di lotta libera femminile e maschile organizzata da Città dell'Infanzia e condotta da Apd Judo Trani e Opes - Comitato provinciale Bari.L'evento ha ricevuto il patrocinio del comitato regionale federale Fijlkam ed è stato un'occasione per promuovere lo sport e l'attività fisica tra i giovani. La competizione è stata condotta magistralmente dal maestro Nicola Loprieno e da Leonardo Occhionorelli, che hanno lavorato instancabilmente affinché i sorrisi divenissero il comune denominatore di una giornata da ricordare.La presenza di atleti provenienti da diverse regioni d'Italia – Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Basilicata, Sicilia, Puglia - ha reso l'evento ancora più speciale, dimostrando quanto lo sport possa unire le persone e creare un senso di comunità. I tecnici e gli arbitri che hanno accompagnato gli atleti hanno svolto un ruolo fondamentale nell'assicurare che la competizione si svolgesse in modo equo e sicuro. Hanno tutti gareggiato con grande entusiasmo e coinvolgimento, dimostrando le proprie abilità sulla materassina, con forza, resistenza e determinazione, i valori indissolubili della lotta olimpica.Il "Trofeo Città di Trani" è stato un vero trionfo dello sport, un'occasione per celebrare la passione e l'impegno di tutti coloro che si dedicano al mondo delle arti marziali, consacrando lo sport come mezzo straordinario per promuovere disciplina, determinazione e rispetto, e ha lasciato un segno positivo nella comunità sportiva locale. Un grande applauso va a tutti gli organizzatori, gli atleti, i tecnici e gli arbitri che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di sport, ma anche alle famiglie che accompagnano i giovani atleti nel percorso di crescita sportiva. Ci vuole dedizione, amore e sacrificio, ma ne vale sempre la pena. Al prossimo appuntamento con #LoSportalCentrodellaVita.