Una grande festa della We Hai di Trani con circa 400 partecipanti

Il 19 Dicembre alle ore 20:00 si è tenuta nell'auditorium della parrocchia San Magno la 12° edizione della festa della scuola, una ricca e spettacolare serata di esibizione dagli atleti della Wei Hai di Trani diretta dal Maestro Antonio Pignataro con circa 400 partecipanti tra ospiti e atleti.La festa si apre con la spettacolare "Danza del Leone" e Drago, un'esplosione di colori, solitamente praticata per auspicio di buona sorte. A seguire uno spettacolo tenuto da un numero altissimo di atleti, dalla tenerissima età di 5-7 anni fino alla lodevole età di oltre 70 anni, che si sono alternati sul palco del teatro per proporre al pubblico performance di straordinario talento.Si è partiti con l'esibizione del Kung Fu Shaolin con i bambini ancora in erba fino ad arrivare all'esibizione "esplosiva" e artistica del team Agonisti di Kung Fu Shaolin, Kungfu significa "lavoro duro" viene mostrato in tutto il suo splendore con le sue posizioni "assurde" di combattimento, ma nel contempo con movimenti fluidi, morbidi ed eleganti espressi a mani nude o con armi. A seguire c'è stato il numeroso gruppo di Sanda e Kickboxing (Sport da combattimento).Ospite d'onore della serata il delegato Provinciale Coni Antonio Rutigliano che ha premiato insieme al Maestro Antonio Giulia Bassi come atleta dell'anno Wei Hai per i numerosi successi conquistati nell'anno 2024 e tutto il team Agonisti per aver vinto quest'anno ben 103 medaglie in giro per l'Italia.Fotografo Ernesto D'addario.