Una grande Soccer Trani domina il Capurso: al ‘Lapi’ termina 3-0

, e anche del 2025 (la gara contro il Bitritto rientra tra quelle dello scorso anno). Decidono le reti di Pugliese, autore di una doppietta, ed Elia. Con questi tre punti i tranesi salgono a quota 26 punti in classifica, e si portano a -7 dalla zona play-off, in attesa del match tra Palese e Lucera.Si scende in campo per la 18esima giornata del campionato di Promozione: la Soccer Trani affronta il Capurso al 'Lapi'. Mister Giangaspero si affida al consueto 3-4-2-1 con Pinnelli tra i pali, Elia, Campanella (tornato dalla squalifica) e Sementino in difesa. In mediana spazio a Binetti e Beroshvili, supportati da Precchiazzi e Rizzi sulle fasce. Vitale sulla trequarti alle spalle di Pugliese e Terrone.. Gestione territoriale perfetta della Soccer, che non concede nulla agli avversari. Al 30' Campanella batte furbamente una punizione, per poco Pugliese non riesce a controllare la sfera. Al 35' Vitale esprime ancora tutta la sua qualità nello stretto, ma la sua conclusione è troppo alta. Un minuto più tardi ancora il 10 protagonista con un cross all'altezza del dischetto, ma Beroshvili non riesce ad impattare la palla a dovere. La prima frazione non regalerà ulteriori emozioni: Soccer in vantaggio 1-0.Il secondo tempo inizia allo stesso modo, con i tranesi in pieno dominio: dopo soli sessanta secondi Vitale prova la botta dalla distanza, respinto in corner. Al 48' tentativo di Beroshvili, che non inquadra però lo specchio di porta. Tre minuti più tardi primo rischio della partita per i tranesi, ma Fieroni non aggancia per poco una palla vagante in area di rigore. Al 52' occasionissima Soccer, con un recupero palla in zona offensiva di Precchiazzi che serve ancora Vitale, ma la sua conclusione colpisce l'esterno della rete. Al 61' Pugliese prova l'anticipo sul difensore, ma il suo colpo di testa è troppo largo per impensierire Pellegrini. Al 68' salvataggio miracoloso di Campanella, a respingere la conclusione a botta sicura di Fasciano, a pochi metri dalla porta.Quattro minuti più tardi contropiede dei tranesi, ma questa volta Pugliese pecca di lucidità davanti al portiere.. Al 90' errore difensivo clamoroso di Campanella ma, per fortuna dei tranesi, Fieroni non riesce a tirare. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani batte Capurso 3-0.