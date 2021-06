Voglia di mare, a vele spiegate: "Vela Day" alla Lega navale Italiana di Trani

Voglia di mare, a vele spiegate: la Lega Navale di Trani, di cui è presidente l'ing. Nicola Romanelli, organizza i corsi di vela per il periodo estivo dell'anno 2021, a cominciare proprio dal mese di giugno: sono previsti corsi di gioco vela, iniziazione, perfezionamento, avanzato. E già sono aperte le iscrizioni, per le quali ci si può rivolgere in sede e sui relativi sociale (www.leganavaletrani.it).Me per mostrare a tutti la bellezza diq uesto sport la Lega Navale di Trani organizza il "Vela day" dal 18 al 20 giugno, con prova gratuita a partire dai 6 anni aperta a tutti. Si tratta di una manifestazione gratuita a carattere nazionale tra tutte le Leghe Italiane. "Tutti gli ospiti interessati agli sport velici sono benvenuti" sottolineano dalla Lni di Trani.