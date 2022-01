12 anni di Palazzo Beltrani, oggi visite gratuite mattina e pomeriggio

Per i suoi 12 anni Palazzo delle Arti "Beltrani" offre un calendario di aperture ad ingresso gratuito per favorire la valorizzazione e la conoscenza delle opere della collezione comunale con visite guidate nel pieno rispetto delle normative anti covid e su prenotazione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/FtQnTeaLEVuGuye69.Oggi visite gratuite in programma dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 18.Ogni percorso consisterà in un vero e proprio viaggio avvincente nella ricca storia di una delle città più incantevoli di Puglia, attraverso contenuti multimediali e video sulla Villa Comunale e sulla Cattedrale. Verrà inoltre illustrata al pubblico una presentazione sulla prima fase costitutiva di Palazzo Beltrani, affrontando tematiche relative alla sua storia e all'importanza delle famiglie che, abitandolo, hanno determinato la gloria della città di Trani sino ad oggi.A seguire ci sarà anche la visita guidata alle opere custodite nella Pinacoteca "Ivo Scaringi" e, infine, l'incontro con l'arte del maestro Capogrosso al piano nobiliare del Palazzo delle Arti Beltrani.