173° anniversario della Polizia di Stato: un’eredità di legalità e servizio

Il 173° anniversario della, celebrato oggi a Bisceglie in concomitanza con la, ha rappresentato un momento di celebrazione e riflessione sui valori che da sempre guidano questo corpo nella tutela della sicurezza e della legalità. Nata ufficialmente il, la Polizia di Stato ha attraversato la storia d'Italia evolvendosi costantemente per rispondere alle esigenze della società, garantendo ordine pubblico e protezione ai cittadini.Sui valori fondativi della Polizia di Stato, si è soffermato molto, rimarcandoli, il Questore della Bat, nel suo discorso di apertura e saluto alla comunità, presente il Prefetto della Provincia Silvana, i Sindaci della Bat, oltre che le. La missione della Polizia di Stato è profondamente radicata nei valori di, principi questi che ne hanno plasmato l'identità e l'operato nel corso degli anni.Il rispetto della legge è il pilastro su cui si basa tutta l'attività della Polizia di Stato, difendere i diritti fondamentali, prevenire e contrastare il crimine sono gli obiettivi principali perseguiti con impegno e professionalità. "I dati dell'anno trascorso sono importanti, ma non vanno solo letti come mere cifre di risultato – ha detto Fabbrocini – ma vanno interpretati, compresi attraverso il prezioso servizio alla comunità per la legalità, la capacità che ha la Polizia di Stato di adattarsi ai cambiamenti sociali ed il coraggio e la dedizione che ogni giorno, uomini e donne della Polizia di Stato. Hanno nell'affrontare situazioni complesse con determinazione e sacrificio".Va ricordato a tal proposito un passaggio del messaggio che Il, ha inviato a tutte le Questure d'Italia. Nel testo si legge: "Oggi, in occasione del nostro 173esimo anniversario, desidero anzitutto porgere un grazie doveroso e sentito alle donne e agli uomini della Polizia di Stato ed un saluto affettuoso alle loro famiglie. (...) Oggi, conferiamo la medaglia d'oro al merito civile alla nostra bandiera per il sacrificio offerto dai nostri colleghi per la guerra di Liberazione; 164 caduti che con il loro eroismo hanno lottato per quei principi di libertà e giustizia sui quali sarebbe stata, poi, fondata la nascita della nostra Repubblica. E dal quel momento 2.554 nostri colleghi hanno sacrificato in servizio la loro vita. Ai loro familiari va, come sempre, il nostro commosso ricordo ed a noi l'impegno ad onorarli, con i nostri comportamenti, ogni giorno ed in ogni angolo del territorio nazionale perché il loro tributo non sia stato vano".Durante la celebrazione sono stati premiati, con encomi specifici, diversi poliziotti che si sono distinti, in modo particolare, con alto senso di responsabilità in operazioni di soccorso, di emergenze e nella lotta alla criminalità. Oltre a loro attestazioni di merito sono state consegnate ai rappresentanti dell'di Barletta e di Trani per il loro prezioso lavoro sul territorio.Le celebrazioni per il 173° anniversario della Polizia di Stato di quest'anno hanno coinvolto non solo le Istituzioni e gli agenti, ma anche cittadini e giovani studenti che stamani hanno fatto da corollario ad una giornata che ha celebrato la legalità e la sicurezza davanti e dentro il Teatro Garibaldi che con orgoglio il, ha restituito oggi alla Città: "Dopo una significativa opera di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento antincendio, il Teatro Garibaldi di Bisceglie torna a splendere e apre le sue porte alla Città – ha detto il Primo Cittadino - Il taglio del nastro inaugurale viene reso più prestigioso dalla concomitante cerimonia legata al 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, primo evento ufficiale dopo il restauro alla presenza, tra le autorità, del Questore della BAT Alfredo Fabbrocini e del Prefetto della BAT Silvana D'Agostino che ringrazio davvero per questo grande onore".È stata questa un'occasione doppiamente simbolica: da un lato, il tributo alla Polizia di Stato, dall'altro, il ritorno alla fruizione pubblica di un bene storico-artistico identitario della comunità biscegliese e dell'intero territorio regionale, perché il Teatro Garibaldi è un pezzo di storia della Città dal 1872.Prima di iniziare la cerimonia ed il suo discorso, il Questoreha invitato i presenti ad un minuto di silenzio in ricordo di Rosa Mastrototaro, 63 anni, sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, e il bambino che aveva in pancia da sette mesi, vittime di un mortale incidente stradale occorso qualche giorno fa sulla strada provinciale Andria- Bisceglie: un lungo applauso ha suggellato l'emozionante momento.Il 173° anniversario della Polizia di Stato non è solo una celebrazione, ma un'occasione per rinnovare il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini, con la consapevolezza che sicurezza e giustizia sono pilastri essenziali per una società equilibrata e democratica. Ne sono convinti i: "I semi della legalità ed i semi della cultura – hanno detto – porteranno buoni frutti, la presenza della Polizia di Stato sul territorio è garanzia di sicurezza, la riapertura di un contenitore culturale come il Teatro Garibaldi è la certezza che la strada della legalità passa attraverso il buon terreno della cultura"