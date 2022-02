22-02-2022: oggi data palindroma, superstizioni tra venti di guerra mondiale e...pioggia locale

Oggi, 22 febbraio 2022, è la data palindroma, ciò vuol dire che può essere letta da destra verso sinistra e viceversa mantenendo, comunque, lo stesso significato. Si tratta dell'ultima data palindroma fino al 2031.Un esperto di numerologia da giorni sostiene che questo ripetersi del numero due sia portatore di effetti benefici e positivi: non solo ve ne sono sei nella data stessa, ma è anche anche il 22° giorno lunare, più la circostanza che martedì sia il secondo giorno della settimana, martedì, quindi nove cifre "due".Gli appassionati di esoterismo sostengono sia invece uno spartiacque tra forze del bene e forze del male, da compiere addirittura con una autometamorfosi che ci farà ritrovare essere umani risvegliati.Mah!Con tutto il rispetto per i mistico-magico- religiosi il ricordo dell'attesa a metà tra l'ansia e la curiosità per la mezzanotte del 31 dicembre 1999 del cosiddetto baco del millennio e di varie e eventuali - fine del mondo di mostradamusiana memoria- non è poi così lontano .Perché alla fine non successe granché.Oggi questa data un po' magica, nelle pagine di cronaca, ci dice di venti di guerra sul fronte sovietico che costituiscono una minaccia globale , venti di gossip sul fronte nazionale con la notizia dell'imminente separazione tra Totti e Ilary... e per quanto riguarda la nostra città, venti di burrasca che stanno congestionando il traffico di questa mattina, impedito l'allestimento per il terzo martedì di seguito del tanto atteso mercato settimanale e suscitato già parecchia curiosità quanto alla possibilità che la neo spiaggia di Capo Colonna regga alla imponente mareggiata che si sta verificando, ovviamente nella speranza che questo accada.La giornata è ancora lunga e gira sul web l'attesa di qualcosa che possa accadere in particolare alle 22:22: probabilmente una serie di - neanche più tanto originali- selfies nelle storie di Instagram e Facebook. Un'altra occasione di mostrare quotidianità più o meno celebri e più o meno insignificanti alle quali però pare l'umanità sia sempre più interessata.