25 quintali di pasta, la generosa donazione di Coldiretti alle famiglie più bisognose

Coldiretti, d'intesa con il Comune di Trani, ha donato alla rete dello spreco alimentare del progetto "Una tavola più grande" (di cui Trani è Ente capofila) 25 quintali di pasta da destinare, attraverso tutti i partners della rete territoriale, alle famiglie più bisognose.«Non posso che ringraziare Coldiretti per questa donazione importante - sono le parole del sindaco Bottaro. E' chiaro che per noi questa è una situazione difficile in cui cerchiamo di aiutare coloro che sono più in difficoltà e quando siamo davanti queste donazioni così importanti non possiamo che esserne felici».«Abbiamo voluto fare questo bellissimo gesto per cercare di far passare un Natale migliore a tutti quanti» - ha dichiarato Pasquale Scinone, presidente Coldiretti Trani-Corato.«Ringraziamo l'Amministrazione e Coldiretti per averci fatto questa donazione. Tutto questo farà in modo che le famiglie del territorio possano passare un Natale più dignitoso» - sono le parole di Alessandro Delnero, vice presidente Orizzonti.