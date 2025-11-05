Carabinieri
Carabinieri
Vita di città

4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, visite guidate, esposizione di uniformi e laboratori didattici

Trani - mercoledì 5 novembre 2025 10.12
Ieri 4 novembre, in occasione della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha organizzato una serie di iniziative volte a valorizzare le tradizioni, la memoria storica e i valori delle Forze Armate.

Protagonisti della giornata sono stati soprattutto i più piccoli: una rappresentanza di alunni della scuola primaria "4° Circolo Giovanni Beltrani" di Trani è stata accolta nella sede del Comando Provinciale dove i Carabinieri hanno illustrato le principali attività che quotidianamente svolgono.

Durante la visita, gli studenti hanno potuto osservare il funzionamento della Centrale Operativa – cuore delle comunicazioni e delle richieste di intervento da parte dei cittadini – salire a bordo di una gazzella e di una motocicletta della Sezione Radiomobile e visitare l'Agorà degli Eroi, ove sono raffigurati i voti dei Carabinieri originari di questa provincia caduti in servizio e non. Un'esperienza coinvolgente che, per qualche ora, li ha trasformati in "Carabinieri per un giorno".

Il progetto "Caserme Aperte", promosso dallo Stato Maggiore Difesa su tutto il territorio nazionale, ha l'obiettivo di rafforzare il legame con la popolazione ed educare i giovani ai valori di legalità e solidarietà. Anche quest'anno, nei tre capoluoghi della provincia, sono stati esposti cimeli ed uniformi militari.

A Trani, nella splendida cornice del "Polo Museale Diocesano – Fondazione Seca", sino al 9 novembre prossimo, si potranno ammirare le uniformi della Scuola Militare Nunziatella e dell'Accademia Militare di Modena, una tuta da Ordine Pubblico nonché le Grandi Uniformi Speciali, da ufficiale e da maresciallo, quest'ultime ospitate anche nella vetrina di "Nugnes", sul Corso Vittorio Emanuele.

Ad Andria, invece, la boutique "Quaranta" ha esposto le uniformi più operative, quella dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" con l'inconfondibile basco rosso e la tuta da Ordine Pubblico.
Al contrario nel negozio di abbigliamento per bambini "Depinto Kids", situato in via Imbriani a Barletta, è stata esposta un'uniforme ordinaria e una tutta da operativa, entrambe femminili, affiancate da manichini da bambino, una scena simbolica che richiama la figura del carabiniere donna e madre.

Per gli appassionati dello sport invece la palestra "Time Out" ha permesso di esporre, sia nelle sedi di Trani che in quella di Barletta, le uniformi ginniche dei carabinieri. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni: i Carabinieri saranno impegnati con incontri dedicati alla tematica nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia.
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone Cronaca Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone In pochi avrebbero colpito negozi e un'anziana
Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat Cronaca Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat L'azione del Comando Carabinieri per la tutela della salute a garanzia della sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, contro articoli privi di certificazioni e istruzioni
4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Attualità 4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Eventi nelle scuole, mostre di uniformi e visite guidate promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Eventi e cultura Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Dall'1 al 9 novembre un'esposizione di divise storiche, cimeli e la "Lettera 22 Tricolore"
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Cronaca Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Cinque giovani segnalati, due denunce e numerosi controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B Cronaca Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B In corso gli accertamenti dei Carabinieri
Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato Cronaca Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato Le ricerche si estendono in tutto il nord barese, coinvolti anche pronto soccorso e presidi ospedalieri
Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 55enne di Trani Cronaca Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 55enne di Trani Operazione dei Carabinieri, quattro arresti: colpita un'organizzazione criminale specializzata in rapine agli autotrasportatori
Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
5 novembre 2025 Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione "
5 novembre 2025 Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione"
Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
5 novembre 2025 Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
5 novembre 2025 Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
"Tre Papà e un Bebè ": la Compagnia "Quanta Brava Gente " di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro "
5 novembre 2025 "Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro"
Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
5 novembre 2025 Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione "
5 novembre 2025 Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione"
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
5 novembre 2025 Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Malasanità? Morte di Pasquale Crocetti: la Procura di Trani chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone con una nuova perizia
4 novembre 2025 Malasanità? Morte di Pasquale Crocetti: la Procura di Trani chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone con una nuova perizia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.