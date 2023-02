“80voglia di Lucio”, a Trani un tributo a Lucio Dalla

Tutto esaurito per lo spettacolo dipresso il Polo Museale di Trani per l'evento tributo in occasione degli 80 anni dell'artista bolognese.In considerazione delle numerose richieste che nonostante il sold out continuano a pervenire, la Fondazione S.E.C.A. è lieta di annunciare l'apertura delle prenotazioni per un nuovo spettacolo sempreCome per l'appuntamento delle ore 21,00, i ticket a posto unico € 20,00 sono disponibili presso il front office del Polo Museale di Trani presso Palazzo Lodispoto in Piazza Duomo oppure on line su www.diyticket.it/festivals/389/girls-voices-rassegna-musicale-2023 in oltre 45.000 punti vendita nazionali Mooney.