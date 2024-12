"A Natale puoi!”: Due esibizioni dell’associazione “Il Preludio” aspettando il Natale

L'associazione Musicale Culturale "Il Preludio" è lieta di annunciare l'esibizione del complesso civico bandistico "Città di Trani", diretto dal M° Romolo Anastasia, il giorno 23 dicembre 2024 a partire dalle ore 18:00. La banda partirà dalla scuola "De Amicis", seguendo un percorso itinerante che toccherà tutte le principali vie del centro cittadino, tra cui via Roma, corso Matteo Renato Imbriani, corso Vittorio Emanuele, corso regina Elena e via Mario Pagano, per arrivare in piazza libertà, dove, dalle ore 20:30 circa si uniranno ulteriori elementi a formare la "PreludiOrchestra".La "PreludiOrchestra" eseguirà diversi brani natalizi, nella splendida cornice del tradizionale presepe allestito in piazza libertà.La cittadinanza è invitata.