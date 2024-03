A Palazzo delle Arti Beltrani a Trani “La trappola del patriarcato” a cura dell’antropologo Felice Di Lernia

Continuano a Palazzo delle Arti Beltrani gli incontri sul mondo delle relazioni con la presenza di autorevoli professionisti, terapeuti ed esperti. Dopo il grande successo del primo appuntamento dedicato alla "Psicopatologia dei legami affettivi" a cura della psicoterapeuta, psicologa forense e docente Liliana Bellavia, a cui ha partecipato un pubblico molto numeroso e attento, torna a Trani sabato 9 marzo R E L - A Z I O N I.Precarietà dei rapporti interpersonali e deriva dei legami permeano il nostro tempo, declinandosi in varie situazioni problematiche e costellazioni psicopatologiche rispetto alle quali la nostra società ha, ancora più di prima, bisogno di decodifica e interpretazione, ma anche di "azioni" concrete.Dalle ore 18,00 del prossimo sabato l'antropologo Felice Di Lernia parlerà di un tema molto attuale come il patriarcato."Chi crede che 'patriarcato' sia solo il sinonimo di 'maschilismo' è caduto nella stessa trappola in cui sono caduti i topolini, le scimmie e la rana di cui racconteremo le gesta. Una trappola che impedisce di riconoscere i miti tossici, gli auto-inganni e i veleni su cui si fonda gran parte della cultura di cui siamo imbevuti. Intanto, intorno a noi (e soprattutto davanti a noi) il mondo sta cambiando, sta diventando liquido: sarà la liquidità la nostra salvezza o annegheremo nei nostri errori?Felice Di Lernia non è solo un grande antropologo del nostro Paese e membro autorevole della SIAM-Società Italiana di Antropologia Medica e della SIAA-Società Italiana di Antropologia Applicata. Tra le altre cose, è docente del Corso di Alta Formazione in "Supervisione pedagogica, culture educative, competenze complesse, ricerca della bellezza" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.L'esperienza professionale e divulgativa dell'antropologo e la sua autorevolezza a livello nazionale sono garanzia per avvicinarsi al tema del "patriarcato" senza pregiudizi su un argomento molto dibattuto.L'opera di un attento studioso dei nostri giorni permette alla platea di Palazzo Beltrani di cogliere tanti aspetti utili per un mondo in faticosa domanda di luce ed equilibrio nelle relazioni sociali.Per l'incontro sul tema "La trappola del patriarcato" a cura di Felice Di Lernia è obbligatoria la prenotazione al link: https://forms.gle/Hzb8BxP7KH2jm4AD6.Il ciclo di appuntamenti, cominciato lo scorso 24 febbraio, con professionisti ed esperti che si occupano del complicato mondo delle "relazioni" e della loro importanza nella vita di ciascuno di noi diventa uno spazio di confronto su alcuni temi per riuscire a leggere l'evoluzione dei legami e la crisi degli stessi nella società contemporanea, ridando voce al bisogno di relazioni sane.Rel-azioni si conclude sabato 23 marzo con Michele Labriola che si occuperà del tema "Diritto alla libertà. Diritto al rispetto" (prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/RP4xDC5FqUfqGM6X7).L'Ingresso è libero. La prenotazione è obbligatoria a causa dei posti limitati.