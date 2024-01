A piedi sporchi, a Trani uno spettacolo su don Tonino Bello

"A piedi sporchi" è l'incontro con Don Tonino Bello Vescovo di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi.Un uomo che con i suoi passi ha solcato la strada maestra per i tanti giovani, che ci ha insegnato a non avere paura di innamorarci di Dio, che ha trasformato l'indifferenza di un'intera popolazione in forza motrice per cambiare la storia della nostra Puglia e non solo.È necessario parlare dei suoi instancabili piedi e dell'orma che hanno lasciato in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e amarlo; ed è necessario farlo conoscere alle nuove generazioni che vagano sulle orme di testimoni effimeri e poco credibili.È questa la premessa che ci introduce ad un appuntamento tutto speciale con il Teatro previsto per il 3 gennaio presso la Chiesa di San Giovanni di Trani con inizio alle ore 20.00. Lo spettacolo sarà proposto dalla Compagnia Teatro dei Cipis di Molfetta e portato in scena da Corrado La Grasta, attore e regista che da giovane e cresciuto in quella Chiesa diocesana che vedeva in don Tonino infaticabile pastore. L'appuntamento con Ingresso libero rientra all'interno del Progetto CREA Gio, intervento per le politiche giovanili sostento dal Comune di Trani. Per info: +39 328 305 7259.