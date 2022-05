"A romantic dinner": un brindisi a Trani postato dai Maneskin su Instagram

Possono piacere o no, la notizia della loro presenza può interessare o meno, ma un dato è certo: sono la band italiana sulla cresta dell'onda internazionale da oltre un anno e la loro presenza a Trani, oltretutto condivisa sul loro social, è per la nostra città una vetrina importante."A romantic dinner" è la prima cena postata con sullo sfondo le luci del nostro lungomare e della meravigliosa cattedrale, che da lontano magari li avrà già catturati.Certo, ci sarebbe da chiedersi - qualora Damiano Victoria, Thomas o Ethan fossero appassionati di arte - cosa si potrebbe rispondere se volessero visitare lo splendido monastero ai piedi del quale sorge il resort che è stato scelto per il loro soggiorno.Ci sarebbe da augurarsi questa eventualità e che qualcosa finalmente si prenda a muovere per ridare lustro - e accesso - a uno dei monasteri che per la sua posizione, oltre che per la sua architettura, è tra i più suggestivi al mondo. Intanto, cin cin!