A secco la fontana di piazza Libertà: siccità o scarsa manutenzione?

Con questo caldo parlare di necessità di acqua è quasi inevitabile, ma questa volta non per sete ma per...decoro. L'argomento è un'altra delle fontane ornamentali del nostro centro cittadino, ma presentarla così sarebbe decisamente riduttivo: si tratta della fontana di piazza Libertà, collocata sotto l'obelisco bianco, che riempie, dando un senso di vitalità, l'antico e storico slargo che costeggia la Chiesa di San Francesco.E se nel giugno 2019 si esultava per gli interventi ed i lavori che avevano portato al recupero del mosaico che compone il fondo della vasca, oggi quello stesso mosaico è "sguarnito" del suo specchio d'acqua sovrastante, sostituito a tratti da immondizia depositata lì da agenti vari e non solo naturali.Il grande caldo che stiamo patendo potrebbe indurre a dare per buona l'idea che si tratti di siccità, ma pare che non sia proprio questa la causa. In questi giorni l'intera area è "ornata" dalle installazioni delle luminarie realizzate per la festa del Santo Patrono, ma presto la fontana tornerà a farsi vedere nella sua secca realtà.Le fontane sono piccole oasi di fresco tra un luogo assolato e l'atro, l'augurio è quello che torni a zampillare presto, e che si dia un saggio occhio di tutela al mosaico, oggi alla mercé di tutto e tutti.