Normalità ristabilita e acqua trasparente nelle fontane di piazza della Repubblica

Questa mattina di buon ora ľ intervento tempestivo di chi di dovere fa sì che le fontane di piazza della Repubblica tornassero al loro colorito cristallino, ordinario.Colorito che crea un colpo ď occhio, in questo caso positivo. La differenza tra ieri ed oggi è a dir poco abissale.La ricorrenza dell'argomento "fontane" mette in evidenza quanto, amaramente, gli spazi di abbellimento pubblico siano a rischio costante. Ľ origine della situazione di sporcizia di ieri non è chiaro, ma le lattine che spesso interpretavano il ruolo di barche sull'acqua sono indizio preciso di vandalismo. Allo stesso modo, però, le condizioni atmosferiche, come il vento, possono concorrere al verificarsi di queste spiacevolezze trascinando detriti in acqua.Si spera che ľ intervento di oggi non venga reso nuovamente vano da inciviltà, che la manutenzione persista e in certi casi, prevenga ľ accumulo di detriti in modo "estremo" come nella giornata di ieri.