Tornano limpide le fontane di piazza della Repubblica

Sono tornate pulite e splendenti le fontane artistiche di piazza della Repubblica: con l'intervento di Amiu spa, infatti, quelle che erano diventate vere e proprie paludi sono tornate alla loro bellezza e limpidezza originale, andando di nuovo a rendere più gradevole un passaggio o un...passeggio in una piazza della Repubblica in verità lasciata un po' abbandonata a dispetto della sua centralità e storicità.In un articolo di qualche giorno fa, a firma di Michele Straniero, era stato evidenziato lo stato dei luoghi: acqua verde e putrida nelle fontane, aiuole secche o con poca cura del verde, e un'immagine non porprio edificante per la storica "piazza Bisceglie" così come viene ancora indicata da buona parte dei tranesi.Ora l'intervento dell'Amiu, che si occupa appunto della pulizia della città, comprese le piazze e le fontane, ha riportato la limpidezza in quelle fontane.