Di nuovo verdi le acque delle fontane di piazza della Repubblica, più delle aiuole

Come si è visto molte volte la parte più importante per il mantenimento e la tutela di un bene comune è la costanza, ma a quanto pare sembra essere anche la parte più "utopica" della gestione di questi beni.Era il 15 luglio quando su queste stesse pagine si era parlato delle cattive condizioni delle fontane di Piazza della Repubblica, più paludi che altro, e appena pochi giorni dopo si riportava invece il positivo e tempestivo intervento di pulizia di quelle acque, tornate letteralmente a splendere. Ora di un intervento tempestivo come quello ne servirebbe un altro.L'acqua delle due fontane è infatti tornata ad essere di quel colorito verde acido, che richiama palesemente le alghe; gli unici che sembrano goderne sono i piccioni, oasi, le due fontane, più per loro che per i passanti.Da segnalare che la piazza, tra le varie mattonelle sconnesse, soffre anche dell'abbandono delle aiuole che la "arricchiscono", o che in teoria dovrebbero farlo, ma che in molti loro punti appaiono quasi aride e poco pulite. Esempio ne è l'aiuola centrale, dove è collocato il monumento a Giovanni Bovio che ormai è abbandonata ad area di servizio per cani, in pò per inciviltà, un pò perchè la recinzione si è completamente arresa alla rovina, e ne manca una parte intera.A preoccupare è anche la condizione delle palme, alcune spoglie e poco stabili, in particolare quella che si trova nella prima aiuola a sinistra, dando le spalle all'ingresso del locale Bubbles. Non è la prima volta che una palma cade, l'augurio è quello di un controllo preventivo anche di questa situazione di instabilità del tronco, soprattutto perché si trova in un punto così trafficato.La situazione lascia interdetti, è quasi impossibile muoversi per visitare la città senza passare dalla piazza almeno una volta, basti pensare che la stazione è a pochissimi passi e che piazza Repubblica si collega con le principale vie storiche e di "movida", questo non è certo un bel biglietto da visita.La costanza in queste piccole cose è fondamentale, anche perché in mancanza di quest'ultima, da "piccole" le problematiche possono diventare enormi.