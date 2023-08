Nuova vita per la fontana di piazza della Libertà: zampilli a guardia dell'antico mosaico

Torna finalmente a zampillare la fontana di Piazza della Libertà. Abbiamo più volte parlato dello stato di alcune fontane monumentali cittadine, se pur non sempre in modo positivo, e ora si può ben evidenziare l'ottima condizione quella in cui è tornata ad essere la fontana che domina la scena in piazza Libertà, nuovamente rivitalizzata dagli zampilli d''acqua.L'importanza del ritorno dei giochi d'acqua nella struttura ha un valore che non si riduce solo all'estetica, decisamente piacevole agli occhi dei passanti, ma è anche testimonianza dell'avvenuta manutenzione, perché come spiegato nel precedente articolo, la fontana costudisce sul suo fondo un antico mosaico (recuperato soltanto nel 2019) che, se guardato alla presenza dello specchio d'acqua che lo costudisce, ha tutto un altro impatto visivo."Costudisce" è decisamente la parola esatta, perché senza l'acqua quella fontana, e quindi il mosaico, erano più facilmente alla mercé di sporcizia varia e vandalismo. Inoltre la presenza dell'acqua richiederà manutenzione, situazione che gioverà a tutta la struttura nel suo complesso.E diciamolo, i giochi d'acqua della fontana sono assolutamente un valore aggiunto all'iconica piazza.