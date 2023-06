A settembre a Trani la settimana del mare

Al fianco dell'Anmi, in una progettualità condivisa, sono presenti la Capitaneria di Porto di Barletta, l'Ufficio Locale marittimo di Trani, la sezione di Trani della Lega Navale, l'associazione culturale L'Ebanista e l'associazione ambientalista Amici del mare, oltre ad altre importanti realtà locali (Legambiente Trani e l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta Andria Trani) che hanno manifestato la massima collaborazione ad impreziosire il programma attraverso un qualificato contributo.

Durante la settimana sono previste mostre, visite guidate ai monumenti religiosi legati alla storia marittima e del territorio, approfondimenti culturali (convegni dedicati al tema del mare in rapporto all'ambiente, al diritto, al paesaggio ed all'enogastronomia), iniziative veliche aperte anche a soggetti con diversa abilità, interventi di bonifica.

Centrale, nel programma della manifestazione, la celebrazione degli Statuti marittimi (quest'anno ricorre il 960° anniversario dalla promulgazione) ed il ricordo dell'Ammiraglio Ispettore capo delle Capitanerie di Porto Ugo Balducci Riccitelli, nativo di Trani ed a cui l'Amministrazione ha intitolato una strada, la cui targa toponomastica sarà scoperta nel corso della settimana di eventi.

L'Amministrazione comunale ha inteso patrocinare l'iniziativa e ha avviato contatti per offrire un contributo assolutamente di rilevo alla manifestazione, richiedendo in tal senso la disponibilità della banda della Marina Militare Italiana, uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani e che si aggiungerebbe alla ricca galleria di prestigiose bande militari che si sono esibite negli ultimi anni in piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale romanica.

Una settimana dedicata al mare, declinata con una serie di iniziative artistiche, culturali, sportive, di natura ambientale e di approfondimento. Sul mare, nel mare: sarà questo il filo conduttore del programma di eventi patrocinato dall'Amministrazione comunale e che vede coinvolti Enti ed associazioni cittadine che svolgono da sempre sul territorio attività di pubblico interesse, di promozione e protezione ambientale. L'iniziativa, in programma nella Città di Trani da lunedì 4 a domenica 10 settembre, ha come soggetto promotore e capofila il gruppo di Trani dell'Associazione nazionale Marinai d'Italia che quest'anno festeggia il 50° anniversario dalla costituzione.