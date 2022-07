A spasso per Trani Taylor Mega, l'influencer da 2,8 milioni di followers

"Trani è stata davvero una bella scoperta". Così la modella, imprenditrice e influencer da 2,8 milioni di followers su Instagram Taylor Mega ha commentato la sua visita di queste ore in città. In Puglia per lavoro, la bellissima bionda spesso al centro della cronaca rosa per i suoi numerosi flirt (l'ultimo Flavio Briatore) si è concessa un giro per le vie del centro storico e anche un pranzo in riva al mare. Una bella vetrina social che Taylor Mega ha regalato alla città di Trani.