A Trani BicicletTiAmo, una biciclettata ecologica per le vie della città

A dare l'avvio all'autunno tranese sarà una "biciclettata ecologica" organizzata dal gruppo giovani di Trani Sociale e la pagina social TRANI 2.0. In questi giorni si stanno già contando molte adesioni di ragazzi che vogliono dare un segnale forte e chiaro alle vecchie e nuove generazioni: avere a cuore l'ambiente, sensibilizzando l'utilizzo di mezzi non inquinanti. Intendiamo far partire questa manifestazione facendola diventare la più partecipata della nostra città, con l'obiettivo di far appassionare soprattutto i più giovani a questo sport che fa bene alla nostra salute e a quella del territorio.Questa manifestazione è dedicata, in particolar modo, a tutti coloro che vogliono scoprire il nostro territorio in modo alternativo, attraverso la mountain-bike, aumentando il legame con l'ambiente e la natura.Il fischio d'avvio verrà suonato in piazza Plebiscito (davanti l'ingresso principale della Villa Comunale) alle 9:30 di domenica 2 ottobre e si procederà insieme verso:- Lungomare Colombo, Piazza Marinai d'Italia, Via Po, Via Venezia, Via Malcangi, Corso Imbriani, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Gradenigo, via Fra' Diego Alvarez, Piazza Mazzini, Via Beltrani, Castello Svevo, Piazza Duomo (sosta), Piazza Re Manfredi, Piazza Indipendenza, Via Andria, Corso Imbriani, Via delle Tufare, Viale Russia, Parco Via Polonia (sosta), Viale Russia, Via Delle Tufare, Corso Imbriani, Via Cavour, Piazza della Repubblica (Punto d'arrivo).La biciclettata è aperta a tutti senza limiti d'età e l'iscrizione è gratuita. Per iscriversi, basta compilare il seguente modulo: https://forms.gle/HnSYqiwFWCqa8Po16Vi aspettiamo numerosi! Diffondete la voce e diventate protagonisti di questa giornata in nome dello sport e dell'ambiente!