Ricarica elettrica per auto e moto, la proposta di Trani Sociale

Nella mattinata di venerdì 19 marzo è stato protocollato in Comune una proposta da parte dell'Associazione Politico Culturale Trani Sociale.La proposta presentata all'attenzione del Sindaco Amedeo Bottaro prevede, l'installazione di tre punti di ricarica elettrica per automobili, e mezzi di trasporto su ruote. Nella proposta vengono inseriti alcuni suggerimenti, uno in particolare quello di distribuire i tre punti su diverse zone della città per permettere a tutti i cittadini, di poter raggiungere la postazione più vicina alla propria abitazione, nonché uno a Sud, uno a Nord, ed uno a Trani Centro.Inoltre quello che è stato più evidenziato, è il fattore che il Comune di Trani avendo un azienda Municipalizzata come Amet Spa potrebbe aumentare i suoi introiti portando un utile alle casse comunali.Mediamente le altre città della provincia Bat hanno adoperato questo nuovo sistema, e solo Trani manca all'appello.«Scegliendo di installare delle stazioni di ricarica, si contribuisce a incentivare il traffico "verde" diminuendo sempre di più l'inquinamento e aumentando invece lo sviluppo della mobilità elettrica», sostiene il segretario cittadino Daniele Santoro.