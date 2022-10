Fondi stanziati dal Comune per il caro bollette, Santoro: «Non sarebbe stato opportuno destinarli alle attività commerciali?»

«Questa mattina ho appreso dalla stampa locale che il sindaco di Trani ha stanziato un importo pari a 150.000,00 euro per favorire le famiglie a reddito basso a sostegno del caro energia. Mi domando, continuiamo a sostenere chi già percepisce sussidi dallo Stato, ma qualcuno che prende una decisione e inizia a stanziare qualche fondo a favore delle Imprese cittadine? Non sarebbe stato opportuno destinare questo importo alle attività commerciali in forte difficoltà, che in questo momento storico stanno subendo "stangate" senza limiti? L'Assessorato alle attività produttive vuole intervenire? Dal giorno in cui si è insediato non ho letto/visto alcuna dichiarazione a sua firma». E' quanto afferma in una nota Daniele Santoro, segretario Politico Trani Sociale e Dirigente provinciale Confesercenti Bat.