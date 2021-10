Un bambino ferito in piazza Petronelli per la pavimentazione dissestata: sempre più urgente intervenire

E' di pochi giorni fa la notizia della destinazione di fondi da parte del Comune per il ripristino di strade, piazze, marciapiedi dissestati. Non conoscendo quale criterio sia stato adottato per stabilire l'ordine dei lavori, è d'obbligo segnalare e magari suggerire che alcune zone dovrebbero avere la priorità nel riassestamento.Il post di Donato Santoro, coordinatore dell'associazione Trani sociale, che commenta con rabbia il ferimento di un bimbo per essere inciampato sui mattoni sconnessi, sta raccogliendo in pochissimo tempo le ennesime proteste di molti concittadini. Lo riportiamo integralmente:"È accaduto pochi minuti fa, un bambino in procinto di avviarsi presso l'ingresso della propria Scuola è caduto riportando un taglio al mento (sicuramente sarà accertato in ospedale) a causa della gravità in cui versa Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa meglio conosciuta da noi Tranesi come Piazza Petronelli, precisamente la Piazza è dinanzi all'ingresso dell'Istituto Petronelli. Ogni mattina la Piazza è frequentata da centinaia di bambini. Le condizioni in cui versa questa piazza sono terrificanti, non è possibile vederla in questo modo. Bisogna intervenire al più presto, ora bastaaaa!".