Mario Schiralli nuovo presidente di Trani Sociale

Nella serata di giovedì 31 marzo, nella sede di Trani Sociale, in via Malcangi 197, si è tenuta la nomina del nuovo Presidente e del Direttivo Giovani. I soci ed il consiglio direttivo dell'Associazione Politico Culturale Trani Sociale, all'unanimità ha eletto il nuovo presidente, il Dott. Mario Schiralli, importante storico Tranese, scrittore ed ex direttore della biblioteca Comunale di Trani per ben 36 anni, nonché Dirigente del Comune di Bisceglie fino al pensionamento.È stato inoltre rinnovato il direttivo della sezione Giovani, guidato dal rieletto segretario coordinatore Alessandro Petio. Sono stati eletti inoltre:Così il Segretario Daniele Santoro ha rilasciato dalla sua pagina social una dichiarazione dove ringrazia vivamente il neo eletto Presidente Schiralli per la sua adesione al progetto Politico e al Coordinatore Cosimo Nenna per questa importante figura portata all'interno del Movimento Politico.Inoltre ha augurato a tutti i giovani del direttivo un buon lavoro, con la speranza di coinvolgere sempre più ragazzi alla Politica.