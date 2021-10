"Parliamo di Trani": presentato il programma dell'associazione "Trani Sociale"

"Parliamo di Trani": si è svolto il primo incontro post elezioni amministrative 2020 della associazione politico culturale Trani Sociale, nella nuova sede in Via Malcangi 197."In sala si sono riuniti nuovi e vecchi iscritti alla presenza del Segretario Daniele Santoro e del Coordinatore Cosimo Nenna, che hanno illustrato il programma che partirà da subito e li vedrà fianco a fianco dei cittadini tranesi.Santoro ha illustrato che "Trani Sociale nonostante le tante difficoltà e nonostante non abbia eletto un membro nel consiglio comunale, ha comunque continuato il suo percorso politico, che non deve vedere i personaggi presentarsi alla cittadinanza solo in vista della elezioni ma sempre, se si vuol davvero dare un segnale positivo e partecipativo."Al termine delle Amministrative 2020 - continua Santoro - ho capito che le nostre quasi 700 preferenza non andavano assolutamente cestinate e così ho messo su una nuova realtà, una sede più grande, più bella e più luminosa, che possa accogliere grandi e giovani per portare avanti tutte le strategie Politiche Culturali. "A seguire è intervenuto Cosimo Nenna Coordinatore Generale del Movimento che ha dichiarato da subito che "interverrà su un argomento a lui e alla cittadinanza molto risentito, quello di una probabile riapertura del nostro ospedale. In conclusione il Coordinatore Giovani, Alessandro Petio ha iscritto i presenti al Tesseramento 2021/22 augurando a tutti un caloroso benvenuto".