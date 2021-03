Trani Sociale elegge il nuovo Consiglio direttivo

A tre anni dalla sua nascita e dopo il grande risultato ottenuto alla prima apparizione Politica delle amministrative di Trani 2020, i soci tutti dell'associazione Politico Culturale Trani Sociale si sono riuniti tramite piattaforma ZOOM, per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, nel pomeriggio del 16 Marzo alle 18:30, in concomitanza con i Soci.All'unanimità è stato rieletto il Segretario Daniele Santoro, confermando il suo percorso iniziato il 4 Luglio 2018. Un grande ingresso è quello di Cosimo Nenna, in qualità di coordinatore generale, Politico di vecchia data, nato e cresciuto nel partito Comunista, nonché grande professionista nella Sanità Tranese, suo Vice Coordinatore Andrea di San Leonardo.A capo dell'associazione in qualità di Presidente spunta il nome di Emanuele D'oria, e suo Vice Gabriele Di Toma. Un'altra novità è quella di Antonella Lotti eletta per la sua prima volta in qualità di Coordinatrice per le Donne. Terminando alla riconferma di Alessandro Petio Coordinatore Giovani, e Alfonso Nenna Coordinatore Tesoriere.«Oggi è un giorno importante in chiave futura, in quanto ci sono Partiti, Liste e Movimenti che al termine delle Elezioni spariscono, invece noi abbiamo voluto dare il giusto merito al lavoro iniziato e mai terminato, perché far Politica per la propria Città, vuol dire impegnarsi sempre, e non solo in determinate occasioni - sostiene Daniele Santoro.Conclude così - sempre Santoro - questa volta abbiamo molta più consapevolezza e conoscenza di come e quando intervenire, e ci tengo sottolineare che siamo parte integrante dell'amministrazione attuale, dopo aver contribuito alla rielezione di Amedeo Bottaro, con ben 700 voti».