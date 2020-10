A Trani controlli anti covid nei luoghi della movida

Controlli rigorosi della Polizia locale per la corretta osservanza delle misure anti Covid sono avvenuti nel fine settimana appena trascorso. Gli agenti hanno attraversato le principali zone della movida, dalle vie del centro all'area portuale. Troppe tuttavia le trasgressioni: molti utenti segnalano assembramenti a ridosso dei locali e gente senza mascherina fino a tarda sera.In una fase particolarmente delicata dal punto di vista dell'andamento dei contagi, si richiama dunque ancora una volta il senso di responsabilità e la collaborazione da parte dei cittadini al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale. Con l'ultima ordinanza regionale, si ricorda inoltre che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi, anche esterni, dove non è possibile mantenere la distanza.In vista dell'aumento dei contagi in tutta Italia si attendono, tuttavia, misure più restringenti nel prossimo decreto ministeriale che sarà firmato dal premier Conte nei prossimi giorni.