A Trani grande successo per il progetto "paleSTRANAtura 2025"

l'ambiente come sfondo, palestra-laboratorio di diverse discipline sportive;

la sostenibilità non solo della disciplina sportiva praticata, privilegiando attività in outdoor che non prevedono la realizzazione di grandi impianti, ma anche delle modalità di organizzazione degli eventi sportivi cercando strategie di riduzione dei rifiuti, della mobilità sostenibile, della riduzione del consumo delle risorse;

l'educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva sostenibile per l'ambiente e per l'individuo (no al doping, alla violenza sulle donne e alla prevenzione per la propria salute), e ad uno stile di vita attivo già in giovane età, facendo in modo che il gesto atletico venga naturalizzato e diventi una sana abitudine per tutti.

Trinitapoli Parco Degli Ipogei Madonna Di Loreto

Barletta Fossato Del Castello Svevo

Bisceglie Casale Di Zappino

Andria Piazza Catuma

Canosa Battistero Di S. Giovanni

Trani Monastero Di Santa Maria Di Colonna

Margherita Lido Sirenetta

La quinta edizione di tale progettualità ha riscosso un grande successo di partecipazione e di consensi da parte dei dirigenti scolastici, dei docenti, dei genitori e degli amministratori ed è stato bello registrare la grande gioia deiche hanno partecipato nelle sette tappe. Il CONI Regionale Puglia, attraverso la sua Delegazione del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani, ha riproposto la pratica dello "sport per tutti" con il rispetto dell'ambiente naturale e con un approccio che ha perseguito alcuni obiettivi specifici:In questo senso l' atletica, la mountain bike, l'orienteering, la ginnastica aerobica, la scherma, il tiro con l'arco, il judo, il volley, lo zumba, sono delle discipline da privilegiare in spazi outdoor per il contatto diretto, anche per lunghi tempi, con la natura.Per il CONI è importante avvicinare cultura dello sport e cultura ambientale, promuovendone anche la conoscenza storica dei luoghi. Per questo è stato proposto lo sport in ambiente naturale come strumento per vivere i parchi naturali e gli spazi aperti, attivando processi di conoscenza ed esperienza diretta dell'ambiente protetto ed extra urbano. Infatti ogni singola tappa ha avuto N° 6 moduli di attività che ,gli alunni, a rotazione hanno eseguito le varie discipline, per un tempo di 25' a modulo. OAltre alle 5 discipline sportive praticate, c'è stato anche il modulo di "attività culturale", con l'illustrazione del sito da parte di una guida esperta. Per le attività sportive, gli alunni sono stati seguiti dallo Staff tecnico del CONI e da esperti delle discipline. In tutte le tappe ,a metà mattinata, è stata effettuata una pausa in cui sono stati distribuiti dei biscotti e delle bottigliette d'acqua offerte rispettivamente dagli sponsor Divella E Acqua Orsini. Ha collaborato ,distribuendo materiale informativo, la LILT provinciale( lega italiana per la lotta contro i tumori) del presidente Michele Ciniero.Le Amministrazioni Comunali delle Città sede di tappa hanno assicurato ,nelle zone interessate dal Progetto, un adeguato servizio di sicurezza, soprattutto nelle ore di arrivo e di partenza delle scolaresche partecipanti. Le tappe si sono svolte a:Lo Staff organizzativo ha visto la partecipazione di Angelo Giliberto ( presidente CONI Puglia), Antonio Rutigliano ( delegato CONI/BAT), Vincenzo Lionetti ( direttore tecnico del progetto) , Peppino Beltotto(fotografo ufficiale) e dei fiduciari: Mauro Di Pierro(Bisceglie), Antonio Quacquarelli (Andria), Riccardo Piccolo(Canosa di Puglia),Anselmo Mannatrizio (Trani), Angela Cristiano (Margherita di Savoia) ,Giuseppe Acquafredda (Trinitapoli ) che ha fatto lo speaker in tutte le tappe e del piccolo Giuseppe d'Ambrosio che ha realizzato il video proiettato durante la conferenza stampa ,tutti i cartelli delle postazioni e delle informazioni e soprattutto il QR code dove tutti i partecipanti(alunni e docenti accompagnatori) potevano scrivere, in anonimato, tutte le considerazioni sulle varie tappe in modo che lo staff organizzatore potesse avere un " report " da prendere in considerazione per gli eventuali " aggiustamenti " delle varie attività.