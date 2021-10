A Trani la festa cittadina della vita nascente

Il Comitato Progetto Uomo O.d.V. di Trani, per la tutela della vita umana dal suo inizio al termine naturale e della famiglia naturale fondata sul matrimonio, organizza la festa cittadina della vita nascente: "Facciamo in modo che nella nostra città non ci sia donna costretta ad abortire, perché nessuno le offre una mano d'aiuto" (Madre Teresa di Calcutta).La manifestazione si terrà VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021 presso la Chiesa San Magno Vescovo, in occasione della festa liturgica di San Giovanni Paolo II, Papa della Vita e della Famiglia. All'evento sono invitati le gestanti, le mamme e i papà di Trani con neonati fino a 12 mesi d'età.Ore 09,30 accoglienza dei partecipantiore 10,00 -saluto del presidente del comitato progetto uomo -riflessione spirituale di don dino cimadomo -testimonianzeore 11,00 distribuzione di prodotti alimentari e igienici per i neonati 0-12 mesiPer partecipare è obbligatorio prenotarsi al 348 04 59 717 entro martedì 19 ottobre 2021.Il Comitato Progetto Uomo è presente nella città di Trani dal febbraio 2014 per contrastare la cultura dello "scarto" umano. Svolge attività formative ed assistenziali per gestanti e famiglie affinché, anche se in situazione di disagio socio-economico, possano accogliere i bambini chiamati alla vita. Sostiene la cultura della vita umana e della famiglia naturale, rivolgendosi a tutte le mamme e i papà. Attualmente ha la sua sede operativa presso la Parrocchia San Magno.