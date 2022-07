A Trani la Notte delle Lanterne, in piazza Duomo giovedì 28 luglio

Sarà l'incanto di Piazza Duomo ad ospitare la seconda edizione de "La notte delle Lanterne" giovedì 28 luglio a partire dalle 20,00. In un percorso illuminato da fiammelle vive dove le lanterne avranno la forma dei tipici pumi pugliesi, circa trenta aziende, in prevalenza locali, saranno coinvolte nel proporre un percorso di degustazione dei prodotti di qualità del territorio declinati non solo nella tipicità della cucina pugliese ma anche con tocchi di contaminazione orientale e un'attenzione anche a chi predilige la cucina vegana.Obiettivo dell'evento è contestualizzare in un unico abbraccio l'eccellenza della gastronomia del territorio e la assoluta bellezza di Trani amplificandone l'attrattività.In questa prospettiva di sviluppo e promozione, nel pomeriggio, prima dell'apertura al pubblico, sono previsti incontri tra buyers del settore Horeca e i produttori che hanno aderito all'evento. La Notte delle Lanterne è ideata da Cesare Natalicchio e coorganizzata dall'associazione culturale " Forme" che, come spiega la presidente Elena Brulli -"è una realtà no profit impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale artistico ambientale e gastronomico del territorio pugliese" - e dalla Città di Trani, con il contributo del Dipartimento Agroalimentare della Regione Puglia e di Pugliaview . La scenografia di Piazza Duomo sarà resa preziosa e suggestiva dai pumi in ceramica di TRANI d'AMARE.In un'atmosfera condita dai sapori delle specialità e delle eccellenze pugliesi di cibo e vino e allietata da musica dal vivo con il dj Jones, il volo della lanterna verso il cielo, momento simbolico dell'intera manifestazione, avverrà alla presenza del sindaco Bottaro, della dottoressa Angelica Anglani (dip. agroalimentare Regione Puglia), dell'assessore Donato Pentassuglia e del conduttore del programma televisivo Linea Verde Beppe Convertini; quest'ultimo, alle 19,00, presenterà nella Galleria Internazionale Belmondo il suo libro "In viaggio con Beppe Convertini " - ed. Ad Maiora - introdotto dalla giornalista Francesca Rodolfo e dall'editore Giuseppe Pierro. I biglietti per l'ingresso alla Notte delle Lanterne possono essere acquistati on-line (https://oooh.events/evento/notte-delle-lanterne-pugliesi-biglietti/) oppure nella Galleria internazionale Belmondo, sede dell'associazione Forme, in via Mario Pagano a Trani, al prezzo di €15.Nella visione proiettata al coinvolgimento dei giovani nel settore turistico e enogastronomico, venti studenti dell'istituto alberghiero Aldo Moro di Trani accoglieranno gli ospiti durante il percorso di degustazione e intrattenimento.