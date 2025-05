A Trani manifestazione di solidarietà per i bambini palestinesi

Martedì 27 maggio alle ore 10:00, dalla scuola Giustina Rocca, partirà una manifestazione per esprimere solidarietà ai bambini palestinesi vittime delle violenze in corso. L'iniziativa, promossa da Chicco Corallo, intende rompere il silenzio assordante che circonda il massacro in Palestina, dando voce allo sdegno e all'orrore per quanto sta accadendo.«Nel silenzio assordante sul massacro di bambini palestinesi, una voce per urlare lo sdegno, l'orrore e la violenza di quanto sta accadendo», ha dichiarato Corallo, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa per dimostrare vicinanza e solidarietà.Il corteo rappresenta un momento di riflessione e denuncia, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla drammatica situazione in Palestina, con particolare attenzione alla sofferenza dei più piccoli.