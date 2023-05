A Trani nasce una via dedicata a Luigi De Gennaro, carabiniere scomparso nel '65

La Città di Trani, in occasione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge del Parlamento numero 56 del 4 maggio 2007), ha ricordato il carabiniere Luigi De Gennaro, ucciso il 26 agosto del 1965 per mano di un commando terrorista altoatesino nella Stazione Carabinieri di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano.A Luigi De Gennaro, cui venne attribuita la medaglia d'oro di vittima terrorismo, via a lui dedicata (una traversa di via Barletta), è stata dedicata una cerimonia di scoprimento della nuova targa toponomastica.