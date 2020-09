A Trani omaggio al maestro scomparso Ennio Morricone

Andrà in scena domenica prossima, 13 settembre, nello scenario unico di piazza Duomo a Trani, il concerto tributo al M° Ennio Morricone, evento che celebrerà il genio artistico del grande compositore romano, la cui recente scomparsa, avvenuta il 6 luglio scorso, ha generato grande cordoglio e commozione in tutto il mondo.Protagonista, l'Orchestra Giovanile della Valle d'Itria diretta dal M° Antonio Palazzo, una nuova formazione che assemblea alcuni tra i più talentuosi giovani strumentisti diplomati e diplomandi in Conservatorio, o frequentanti Scuole Musicali Civiche e Licei Musicali, tutti accomunati da una matrice identitaria unica: l'appartenenza allo stesso straordinario comprensorio della Valle d'Itria, terra di cultura, arte e grande tradizione musicale.Dopo aver debuttato lo scorso 27 ottobre inaugurando il nuovo Teatro Politeama Verdi di Martina Franca ed aver accompagnato artisti del calibro di Ronn Moss e di Karima nelle loro tournée in Puglia, l'Orchestra, con i suoi 33 elementi, fa tappa a Trani con il suo suggestivo omaggio a Morricone a pochi giorni dai due "sold out" ottenuti a Martina Franca in occasione della prima edizione del "CineMusic Festival".Un concerto, organizzato con la preziosa collaborazione del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli e promosso dalla Fondazione S.E.C.A. e da Universo Salute per celebrare il 65° Anniversario del Transito a Dio del Venerabile Don Pasquale Uva, che si propone come un viaggio affascinante ed emozionale tra le più belle colonne sonore del Maestro Ennio Morricone, riarrangiate per l'occasione dal M° Antonio Palazzo, Direttore d'orchestra tra i più stimati e apprezzati ormai a livello internazionale, che ha fortemente voluto la nascita di questa Orchestra giovanile, già divenuta una preziosa fucina di giovani e giovanissimi talenti.Sul palco di piazza Duomo riecheggeranno le note di alcune tra le più famose composizioni musicali del Maestro Morricone, quelle che hanno segnato per sempre il successo di film memorabili, dal ciclo western a "C'era una volta in America" di Sergio Leone, da "Nuovo Cinema Paradiso" a "La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore, a "Metti una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi, solo per citarne alcuni.Ad impreziosire e a rendere ancora più suggestiva l'esecuzione di alcuni brani, il soprano Maria Rita Chiarelli. Di assoluto spessore, la partecipazione del violino solista Eleonora Liuzzi. Alla voce narrante dell'attore e regista Carlo Dilonardo e al giornalista Eugenio Caliandro, il compito di guidare il pubblico attraverso lo straordinario percorso umano e artistico del Maestro Ennio Morricone.Inizio concerto: ore 20.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.