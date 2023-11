A Trani palloncini blu dei bambini nella giornata del diabete

Palloncini blu lanciati in aria per dire che vivere con il diabete è vivere alla continua ricerca di un equilibrio, lo è per tutti, ma ancor di più quando ad essere affetti da questo tipo di malattia sono in bambini.L'idea è delle mamme dell'associazione Diabat che a Trani, davanti al palazzo Beltrani, illuminato di blu, il colore della giornata internazinale contro il diabete lancia un messaggio silenzioso di sensibilizzazione alle istituzioni.L'obiettivo dell'associazione è battersi per un futuro migliore perché nella giornata del malato di diabete c'è il controllo degli zuccheri, poi l'insulina e infine il pasto. I genitori T3 così vengono chiamati perché si occupano di figli piccoli affetti da diabete mellito tipo 1 nei mesi scorsi hanno chiesto aiuto perché nella Bat manca un centro di riferimento per i loro figli e se il bambino sta molto male, devono correre in macchina in un centro antidiabetico pediatrico, i più vicini sono il Giovanni XXIII di Bari o gli ospedali Riuniti di Foggia e nella giornata mondiale contro il diabete tornano così con dei palloncini a dire noi ci siamo, ascoltateci.