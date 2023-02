A Trani parte il progetto "Biblio-Farmacia letteraria. Curarsi con i libri"

La città che apprende. Biblioteca di comunità di Trani è il nuovo progetto interamente finanziato dalla Regione Puglia con fondi comunitari nell'ambito del bando "Smart in Puglia – Community library" - P.O.R. Puglia F.E.S.R. - FSE 2014-2020 - ed è il risultato di una proposta progettuale che ha registrato un ampio partenariato pubblico e privato.All'interno di questo progetto parte l'attività Biblio - farmacia letteraria, accompagnata dalla lettura del libro Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno di Ella Berthoud e Susan Elderkin.Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno di Ella Berthoud e Susan Elderkin è una celebrazione al potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai classici ai contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni genere e ambizione.Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d'amore con Fenoglio, l'arroganza con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l'impotenza con Il bell'Antonio di Vitaliano Brancati, i reumatismi con il Marcovaldo di Italo Calvino, o invece ci si può concedere un massaggio con Murakami e scoprire il romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte tonico letterario per rinvigorire lo spirito.Il primo appuntamento, dedicato a chiunque abbia voglia di trovare nei libri una medicina universale, si terrà domenica 5 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la biblioteca Bovio. Per info e prenotazioni chiamate il numero 0883.482149 oppure vi aspettiamo in biblioteca.