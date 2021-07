A Trani percorsi e discorsi sul moscato di Trani

In data 1 agosto 2021 si terrà a Trani (BT), l'evento denominato "Sweetly – percorsi e discorsi sul moscato di Trani", patrocinato dal comune di Trani.Obiettivo dell'evento è riportare all'attenzione della gente il vino moscato di Trani DOC destagionalizzando il prodotto, rispetto al canonico consumo natalizio, quale comprimario di paste mandorle, di panettoni e di cantucci inesorabilmente inzuppati nel nostro nettare divino. Novità dell'evento estivo, sarà la valorizzazione del nostro moscato di Trani, presentandolo in sapienti abbinamenti a preparazioni salate e cocktail mai sperimentati prima.Il fine è quello di suggerire l'idea di una bevanda alcolica tipica e rinfrescante, da offrire ai turisti e degustare con amici. Questa esperienza degustati avrà per cornice spazi legati al Territorio, ristoranti e affini, che aderiranno all'attività proponendo al pubblico piatti e abbinamenti a prezzo agevolato. Inoltre, chi parteciperà ai suddetti percorsi sensoriali, avrà diritto ad una riduzione sul contributo di ingresso della degustazione che seguirà nel pomeriggio.Tra i convenuti, vi saranno esperti del settore, che valuteranno le preparazioni e ne giudicheranno la migliore. Il vincitore, che emergerà da un semplice voto di maggioranza, riceverà una targa premio.Alle 18.00 infatti, presso la cassa armonica della villa comunale si avrà un brainstorming su moscato ed un racconto teatrale sul vino e dopo, presso il fortino della villa comunale e con a vista il porto naturale di Trani, si apriranno i banchetti di degustazione dei vini a doc moscato di Trani, tenuti dai sommelier della Wine Specialists Council. Nell'area degustazione, sarà anche possibile seguire i panel sensoriali, testare abbinamenti inusuali, acquistare i vini degustati presso il wine point. Tutto questo sarà gestito in piena sicurezza, nel rispetto dei regolamenti covid (ingressi contingentati, obbligo di mascherina).