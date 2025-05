Il Moscato di Trani conquista Roma, successo per Sweetly a ViniAmo

Il Moscato di Trani Doc fra i protagonisti di ViniAmo, evento che si è svolto nei giorni scorsi nella Capitale e che ha visto le eccellenze enologiche mondiali presentarsi ad un folto pubblico di esperti del settore.



Nel corso della due giorni romana infatti, l'associazione Wine specialists Council è stata presente con il format Sweetly (iniziativa di promozione del Moscato, che a Trani ha visto nei mesi scorsi la sua settima edizione) con gli esperti Gianluca Tesse e Nunzio Ferrara insieme a raccontare sapientemente la storia, i colori ed i sapori di questo straordinario vino, deliziando il palato dei wine lovers col dolce nettare della città di Trani.



"Un' ulteriore occasione speciale per valorizzare davanti ad una platea sempre più ampia questo prodotto della nostra terra – commenta Antonio Befano, delegato alle politiche di valorizzazione e promozione del Moscato Doc di Trani - e che sta a sottolineare l'importanza della promozione e l'impegno che stiamo portando in questa direzione".



Si lavora dunque per "Sweetly 2025 - percorsi e discorsi sul Moscato di Trani" che la Wine Specialists Council, con il coinvolgimento dei produttori locali ed in collaborazione con la Città di Trani porta in diversi luoghi della città con talk, degustazioni, visite nelle cantine produttrici e master class, tutte iniziative legate alla valorizzazione del dolce ed antico nettare di "Trani città del Moscato".