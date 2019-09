A Trani ritorna per il quarto anno consecutivo il "Puglia Cake Festival"

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMA E MIELOMA Sezione BAT come omaggio del Team Crazy Sugar al ricordo di GIORGIO CITTADINO componente del Gruppo recentemente scomparso a causa di tale malattia.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA in ricordo di ADELE.

Sapori, colori, tecnica, magia e tanto, ma tanto zucchero. Quest'anno l'evento regionale, di valenza nazionale, dedicato alla dolcezza, alla professionalità, alla fantasia ed all'arte decorativa, si svolgerà a Trani ed vede la presenza della nostra associazione: A.I.L. BAT.Il Cake design è l'arte di decorare, utilizzando pasta di zucchero, ghiaccia reale, cioccolato plastico ed altri elementi decorativi commestibili. La "IV° edizione 2019" del: "PUGLIA CAKE FESTIVAL" ha come temaIl Cake design inserisce l'arte della decorazione nella pasticceria assumendone un posto di rilievo e rendendo la presentazione del dolce bello, buono appariscente e scenografico. L'appuntamento, punto di riferimento nazionale in programma a Trani , è pensato non solo per addetti ai lavori, ma soprattutto per tutti quelli che cercano uno spettacolo da vedere che appaghi la vista ed un dolce da gustare che soddisfi il palato. Alle giornate di Trani della " PUGLIA CAKE FESTIVAL" saranno presenti due associazioni di volontariato la:Nello spirito dei generosi organizzatori dal CRAZY SUGAR TEAM il nobile obiettivo è quello non solo di far rimanere estasiasti i visitatori della Kermesse dalle meravigliose creazioni ma di dare l'opportunità ai Visitatori di effettuare un piccolo generoso gesto di beneficenza essendo. «Ogni gesto, anche piccolo, prezioso sia per i Pazienti che conducono ogni giorno in prima persona la lotta contro queste terribili malattie, sia per la ricerca scientifica».Confidiamo nella vostra generosa partecipazione e vi aspettiamo numerosi.