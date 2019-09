Puglia cake festival, oggi ultimo giorno a Palazzo San Giorgio

Sapori, colori, tecnica, magia e tanto ma tanto zucchero. Il Puglia Cake Festival sta per spalancare nuovamente le sue porte. L'evento regionale, ormai di respiro nazionale, dedicato alla dolcezza e alla professionalità, alla sua quarta edizione, diviene sempre più orientato ad un approfondimento di innumerevoli professionalità e produzioni esistenti. In collaborazione con "Doc Media Comunicazione & Marketing" di Michele Ciniero, l'evento si svolgerà nuovamente a Trani (BT) nel Palazzo San Giorgio i giorni 28-29 settembre dalle 9.30 alle 19.30.Aziende espositrici del settore pasticceria e cake design ed eccellenze del territorio diverranno i conduttori di un uno show on the road in cui si incastreranno demo live, showcooking, corsi, concorsi, master class, giveaway e contest. Anche quest'anno vi sarà un suggestivo shooting per un calendario 2020 in collaborazione con Saracino e le sue ambasciatrici, progetto per sostenere la LILT lega Italiana per la lotta contro i tumori. «L'evento ravvisa nuovamente, tra le sue strette di mano, la FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria e Città dell'Infanzia» - afferma l'instancabile, brillante e frizzante direttrice artistica del festival Annalisa Stillavato -. Non ci resta che dare il via a questo coro di bellezza e magia lasciandoci trasportare dalla professionalità che urla la sua passione ne #IlGustoelArte. Appuntamento al 28 e 29 settembre con il Puglia Cake Festival.Sabato ingresso gratuito e domenica un ticket/pass di €4.Tutte le info su: www.pugliacakefestival.it