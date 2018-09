Puglia Cake Festival, la terza edizione ancora a Trani

Sapori, colori, tecnica, magia e tanto, ma tanto, zucchero. Il Puglia Cake Festival sta per spalancare nuovamente le sue porte. L'evento regionale, ormai di respiro nazionale, dedicato alla dolcezza e alla professionalità, alla sua terza edizione, diviene sempre più orientato ad un approfondimento di innumerevoli professionalità e produzioni esistenti. In collaborazione con "Doc Media Comunicazione & Marketing" di Michele Ciniero, l'evento si svolgerà nuovamente a Trani nel «Palazzo San Giorgio» i giorni 29-30 settembre.Aziende espositrici del settore pasticceria e cake design ed eccellenze del territorio diverranno i conduttori di un uno show on the road in cui si incastreranno demo live, showcooking, corsi, concorsi, master class, giveaway e contest. Tra le novità di quest'anno, un progetto speciale: la realizzazione del calendario 2019: "Sugar Art Calendar 2019 Puglia Cake Festival" a favore dell'associazioneLilt(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) a cui sarà devoluto una parte del ricavato. Tredici scatti da realizzare con fotografi professionisti per raccontare il cake design e i suoi artisti. Location dello shooting sarà "Le Lampare al Fortino" – Trani, che per l'occasione, venerdì 28 settembre, diverrà un vero set cinematografico, coadiuvato dalla preziosa collaborazione intinta di "bellezza" di Cesvim –Academy Group, scuola di estetica. Tantissime le collaborazioni di questa edizione. Per il "sociale" Lilt, Città dell'Infanzia, Anipi Puglia. Per il settore pasticceria: Fipgc Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, Acp Bat L'Associazione Cuochi e Pasticcieri della provincia BAT.Madrina dell'evento Francesca Rodolfo, giornalista e conduttrice di Telenorba. Special guest da Real Time e Sky Renato Ardovino.«Non solo pasta di zucchero ma innovazione, gusto e tendenze - afferma l'instancabile, temeraria e volitiva direttrice artistica del festival Annalisa Stillavato - Sulla scia dell'entusiasmo delle passate edizioni, il festival si pone l'obiettivo di divenire un punto di riferimento unico e irripetibile per la Puglia, terra incomparabile per la sua storia, i suoi sapori e la bellezza architettonica. Un'opportunità per scoprire la Città di Trani attraverso guide organizzate. La dolcezza diverrà protagonista indiscussa in una cornice straordinaria, destinata a divenire meta d'eccellenza e baluardo dell'arte del cake design».Non ci resta che dare il via a questo coro di bellezza e magia lasciandoci trasportare dalla professionalità che urla la sua passione. Appuntamento al 29 e 30 settembre con il Puglia Cake Festival.Tutte le info su: www.pugliacakefestival.it