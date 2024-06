A Trani sequestrati migliaia di giocattoli irregolari dai Carabinieri del Nas

Nell'ambito dei servizi di controllo per la tutela della salute dei consumatori, i Carabinieri del NAS di Bari hanno scoperto e sequestrato circa 3.400 giocattoli risultati irregolari.Nel corso dell'ispezione di un esercizio commerciale di Trani, i militari hanno constatato la vendita di migliaia di palline luminose e palloncini colorati, tutti in plastica, di varie dimensioni, privi di marcatura CE e delle indicazioni sull'etichetta previste dalla Legge, tra cui i materiali utilizzati per produrli, le precauzioni d'uso e la mancanza della lingua italiana.Tutto il materiale, del valore di più di 2.600 euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al titolare dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 8.000 euro.