A tre eccellenze andriesi il Premio Professionalità del Rotary Club di Trani

Tre distinte professionalità, tutte accomunate da una identica matrice: essere nativi di Andria. All'imprenditore caseario Luca Sanguedolce e, per la sezione giovani, al triatleta Andrea Ribatti ed all'attore Joseph Altamura è andato il XXXIII Premio alla Professionalità del Rotary Club, conferito ieri sera, martedì 17 maggio, dal Rotary Club di Trani, nella persona del suo presidente Pasquale Vilella, attualmente assessore alle Finanze del Comune di Andria.Una ambita quanto prestigiosa attestazione, rivolta alla professionalità e dunque al profilo illustre di chi ha portato il nome della propria terra oltre i suoi confini. Durante la serata, svoltasi presso il ristorante Il Melograno di Trani erano presenti con il Governatore del Distretto 2120 del Rotary Gianvito Giannelli, tra gli altri il PDG del Distretto Rotary 2120 Sergio Sernia, il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli e l'avvocato Antonio Giorgino, tutti andriesi e felici di potersi congratulare con i loro concittadini, accompagnati per l'occasione dall'Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Andria, Cesareo Troia.Anche la Redazione di AndriaViva, si congratula con Luca Sanguedolce, con Andrea Ribatti e Joseph Altamura per questo riconoscimento che inorgoglisce l'intera comunità cittadina.