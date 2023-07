Passaggio di testimone al Rotary Club, Luigi Mastrapasqua è il nuovo presidente

cerimonia di passaggio del martelletto da Pietro de Luca Tupputi Schinosa a Luigi Mastrapasqua per il Rotary Club di Trani. Si tratta di un evento emblematico che sancisce un momento di profondo significato per il Rotary. Presenti alla cerimonia Autorità Rotariane e Innerine, Socie e Soci Rotariani con gentili consorti e graditi ospiti.



In apertura, dopo il tocco della campana e l'onore alle bandiere, sono stati rivolti con ineccepibile puntualità dal Segretario del Club, Mario Fucci, i saluti di rito all'Assistente del Governatore Nicola Maria Auciello, Ruggero Laporta, per l'anno rotariano 2022/23 e all'Assistente del Governatore Vincenzo Sassanelli, Massimo Cassanelli ,per l'a.r. 20223/24. Sono stati, altresì, rivolti i saluti rituali ai PDG Beppe Volpe e Sergio Sernia, ad Antonella Quarato e Monica Bonassisa, rispettivamente Segretario distrettuale e Prefetto distrettuale uscenti, ai Presidenti entranti ed uscenti - secondo la nuova articolazione dei raggruppamenti introdotta dal Governatore Vincenzo Sassanelli - dei RR.CC. Andria Castelli Svevi, Barletta , Canosa , Valle dell'Ofanto e Bisceglie. Sono stati, infine, rivolti saluti affettuosi al Presidente Nominato e al Presidente Designato per il Rotary Club di Trani, rispettivamente Sabino Fortunato e Giuseppe Papagno.



Dopo i saluti, il Presidente uscente, Pietro de Luca Tupputi Schinosa, visibilmente emozionato, prendendo

la parola, ha tracciato un significativo bilancio del suo anno di presidenza, connotato da numerose azioni di servizio, realizzate secondo le principali aree di intervento del Rotary International, con innegabili effetti positivi sulla Comunità locale e non solo. Al termine del suo intervento, Pietro ha riservato un momento speciale all'ingresso di un nuovo Socio onorario, Riccardo Mancini, presentato da Mario Fucci.

E' seguita, quindi, la consegna dei riconoscimenti ai Rotariani e ai non Rotariani che si sono distinti per la collaborazione resa al Club nell'a.r. 2022/23. Sei PHF (Paul Harris Fellow ), massimo riconoscimento rotariano internazionale, per il loro impegno nello svolgimento degli incarichi assegnati, ai Soci : Achille

Cusani, Salvatore Nardo', Angela Tannoia, Riccardo Tedeschi, Vincenzo Terrone, Pasquale Vilella. Una PHF è stata attribuita anche all'Amministrazione comunale di Trani per il sostegno che la stessa ha assicurato al Club sin dalla sua costituzione. E' stata, inoltre, assegnata una targa al merito al Segretario del Club Mario Fucci con Certificato distrettuale a firma del Governatore, quale apprezzamento del Rotary International nell' AZIONE per i GIOVANI. Il Presidente uscente ha quindi consegnato all'intera squadra del Club un attestato per la collaborazione preziosa e fattiva resa nell'anno rotariano 2022/2023, non tralasciando di citare l'impegno per il Club di Carla D'Urso, nominata "Rotariana dell'Anno".



Il Presidente Pietro de Luca Tupputi Schinosa ha, infine, ceduto il collare a Luigi Mastrapasqua, atto cherit ualizza il passaggio delle consegne e l'avvio di un nuovo anno rotariano: un altro giro di ruota per il Rotary Club di Trani. La dedizione di Pietro, la sua passione e la sua straordinaria leadership, la sua capacità di ispirare gli altri nel guidare il Club hanno contribuito a consolidare l' impegno del Rotary Club di Trani nel servire gli altri e rafforzare l'amicizia e la solidarietà all'interno della nostra Comunità



Luigi ha raccolto il testimone, dichiarando subito il suo impegno e dedizione al Rotary nel solco della

continuità, improntata all'amicizia e al servizio, che si rinnova ogni anno, sempre in funzione dei tratti originali di ogni singolo Presidente.



Luigi ad una platea folta ed emozionata, ha sottolineato la sua volontà di raccogliere anche l'auspicio del Presidente Internazionale, lo scozzese Gordon R. Mclnally, che invita tutti i Soci al "migliore coinvolgimento e al lavoro di squadra", unica realistica modalità per mandare a segno i numerosi services che egli si propone di realizzare.



Con la presentazione della "squadra" per l'anno rotariano 2023/24, il Presidente, Luigi Mastrapasqua, non

prima di aver ceduto la parola all'Assistente del Governatore Massimo Cassanelli per le conclusioni, ha posto fine alla cerimonia col tocco della campana che ha condiviso col Presidente uscente.



Il Rotary Club di Trani guarda con fiducia al futuro, sapendo che il passaggio del testimone tra Pietro e Luigi rappresenta un momento di crescita e continuità. Insieme continueremo a promuovere gli ideali rotariani e a lavorare per il bene della nostra Comunità, mantenendo sempre il nostro impegno nel servire gli altri



Nell'elegante momento di convivialità, seguito alla cerimonia, si è sciolta l'emozione di un rito, quello del passaggio di consegne, che per il Rotary Club di Trani rinnova da 68 anni il valore della continuità circolare e assicura dedizione e servizio alle Comunità vicine e lontane all'interno di un'Organizzazione di cifra Internazionale quale il Rotary.

Il 30 giugno scorso, nell'incantevole cornice della Masseria Barbera a Minervino Murge si è svolta la rituale