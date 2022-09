"Festa della Scuola": il Rotary Club di Trani premia la futura classe dirigente

Impareranno ad essere leader, ad averne le competenze, i 23 giovani che sono risultati i migliori "diplomandi" dell'ultimo anno scolastico nelle scuole superiori di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani: il Rotary Club di Trani li ha premiati in occasione della 59esima edizione della "Festa della Scuola" che si è svolta nell'auditorium dell' I.I.S.S. "Aldo Moro", con un Presidente del Club Pietro de Luca Tupputi Schinosa emozionato e soddisfatto, ed i ragazzi ancor di più vedendo il loro impegno ricevere un premio non in danaro ma in "formazione", in "futuro".Una cerimonia molto suggestiva quella della consegna dei riconoscimenti alla Festa del Scuola, che il Rotary Club di Trani vide nascere ben 59 anni fa grazie ad una idea lungimirante dell'allora presidente dott. Riccardo Barbera: oggi quella idea è ancor più valida, e il Rotary dota quei giovani di strumenti a loro utili per affrontare le sfide degli studi, del lavoro e della vita in società, sempre più complessa.Nelle ultime due edizioni del Premio, infatti, si è pensato di donare a questi studenti la possibilità di frequentare un corso di alta formazione della durata di 4 giorni dal titolo "Essere leader: le competenze per guidare se stessi e gli altri", le cui lezioni avranno inizio proprio oggi (giovedì 29 settembre) con l'intervento del docente (e socio Rotary) Salvatore Nardò, consulente di direzione, coach professionista e formatore.Il tema dell'evento è stato proprio la "Leadership", e a catturare l'attenzione della platea parlandone è stato il dott. Gianluca Sagone, mentre in collegamento video anche un ospite di eccezione dal mondo della formazione, il dr. Antonio Panico, Business Coach, autore, formatore, consulente di impresa, pluripremiato dal Ceo Today Management Consulting Awards, Fondatore della "Business Coach Italia" la più importante ed autorevole scuola di formazione per Coach. Esporre i concetti della "leadership" ha rapito l'interesse dei presenti, spiegando "I Principi della Leadership e dell'Autoefficacia" e di come le soft skills diventino un fattore critico di successo per i giovani chiamati ad affrontare una società in cui le competenze scolastiche non possono più bastare.Presente alla cerimonia anche il rappresentante del Distretto 2120 del Rotary, Ruggero Laporta – Assistente del Governatore Rotary Distretto 2120. Anche il Rotaract, la parte "giovane" del Rotary, è stato parte attiva nell'iniziativa, con Roberta Vilella, segretaria della sezione locale, che ha sottolineato l'importanza di questo percorso di crescita: "Il Rotaract è crescita, occasione di conoscenza di sé stessi, momento per mettersi a disposizione del prossimo incondizionatamente; vedere che nuove risorse hanno questi valori non può che farci piacere e rafforzare la nostra missione." Segue elenco dei giovani premiati e scuole di appartenenza:Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Riccardo Lotti - Umberto I" - AndriaZagaria Angelica e Sansonne Paolo;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giuseppe Colasanto" - AndriaLiso Leonarda;Istituto Tecnico Economico Statale - Liceo Economico Sociale "Ettore Carafa" - AndriaGasparro Angelo;Istituto Tecnico Industriale Statale "Senatore Onofrio Jannuzzi" - AndriaChiffi Roberta;Liceo Classico Statale "Carlo Troya" – AndriaTacchio Giulia;Liceo Scientifico Statale "Riccardo Nuzzi" - AndriaTammaccaro Aldo Giuseppe;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Leontine e Giuseppe De Nittis" - BarlettaCapuano Marta;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Cassandro-Fermi - Nervi " - BarlettaFrancavilla Maria Elena - Veri Vittorio Emanuele - Capuano Enrico;Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico "Suore Salesiane dei Sacri Cuori" - BarlettaDoronzo Ginevra;Liceo Classico Statale - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale "A. Casardi" - BarlettaSator Alessandra Piera Pia;Liceo Scientifico Statale "Cafiero" – BarlettaMennea Giovanni;Istituto Tecnico Economico Statale "Giacinto Dell'Olio" - BisceglieFumarola Federica Carmen;Liceo Scientifico - Linguistico - Coreutico Statale "Leonardo Da Vinci" – BisceglieMagno Luca;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "A. Oriani - L. Tandoi" – CoratoRoselli Giorgia;Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "Padre A. M. Tannoia" – CoratoFerrante Sabrina;Liceo Artistico I.I.S.S. "Federico II, Stupor Mundi" – CoratoLoconte Giulia;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Sergio Cosmai" – TraniSotero Rosa;Istituto Istruzione Secondaria Superiore Statale "Aldo Moro" – TraniRoberto Antonio Simone;Liceo Statale Classico Linguistico Scienze Umane "Francesco De Sanctis" – TraniCampanale Daisy Caterina.