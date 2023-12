Intelligenza artificiale, martedì incontro promosso dal Rotary Club

Il Rotary Club di Trani, presieduto dal dott. Luigi Mastrapasqua, in collaborazione con lo Sporting Club di Trani, presieduto dal dott. Nicola Amoruso, ha organizzato martedì 12 dicembre p.v. alle ore 1930, presso la sede dello Sporting Club di Trani l'incontro dal titolo: Intelligenza Artificiale: Rivoluzione Tecnologica e Trasformazione del Lavoro.L'iniziativa ha l'obiettivo di fare chiarezza sul dibattito in corso sull'Intelligenza Artificiale, con un focus sulla comprensione delle implicazioni tecniche e dell'influenza sul mondo del lavoro. L'evento si pregia del gratuito Patrocinio della Città di Trani.Sarà presente il Prof. Donato Malerba, docente di chiara fama dell'Università degli Studi di Bari, nonché coordinatore scientifico del PNRR Project FAIR (Future Artificial Intelligence Research).La Fondazione FAIR, che ha concesso il gratuito Patrocinio, ha come scopo principale quello di realizzare gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel settore dell'Intelligenza Artificiale.La focalizzazione sarà incentrata anche sulla possibile trasformazione che l'I.A. porterà nel mondo del lavoro. Sul tema offriranno il loro contributo di ricerca la Prof. Ginevra Gravilli, Docente di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane, DEMDI, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il DGN Antonio Braia, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria per Capitale Umano e Formazione e Governatore Nominato 2025-2026 del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata e il Dott. Gaetano Errico, Segretario Generale FISAC CGIL – Bari. Coordinerà il dibattito la dott.ssa Elisabetta Papagni del Rotary Club di Trani.L'incontro è sostenuto anche dal Gruppo ESSERCI di Trani che fa capo alla Associazione Musicale Culturale "Domenico Sarro" e alla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, Enti Capofila e coordinatori, in stretta collaborazione con l'Associazione Arges, l'Associazione Culturale "Traninostra", l'Associazione "The bright side", il Comitato di Trani della Società Dante Alighieri, la FI.DA.PA. BPW Italy, la Florestano Edizioni.