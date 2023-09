"Festa della Scuola" questa sera: il Rotary premia gli studenti meritevoli

Sarà celebrata questa sera alle ore 17.30 dal Rotary club di Trani, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani, la 60° edizione della tradizionale «Festa della Scuola», «Il futuro del lavoro tra innovazione e sostenibilità» con la premiazione dei migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori delle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani, diplomati col massimo dei voti nell' a.s. 2022/2023.Alla presenza di Autorità rotariane e civili, dirigenti scolastici, docenti e genitori, saranno premiati 24 studenti con attestati di merito, un piacevole gadget e l'opportunità di frequentare, previa libera adesione, un breve corso sulla leadership, dal 20 al 23 settembre, tenuto dal dott. Salvatore Nardò, presso gli spazi didattici del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi che si onora di ospitare l'evento come dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Angela Tannoia.Assicurerà la sua presenza il Sindaco Amedeo Bottaro per i saluti di rito dell'amministrazione comunale, sempre molto vicina al Rotary Club di Trani, di cui condivide gli ideali e le azioni, unitamente alla Consigliera regionale Debora Ciliento, sensibile ed attenta alle iniziative a favore delle nuove generazioni.Ai premiati più motivati si prevede, altresì, la possibilità di partecipare al RYLA (Rotary – Youth – Leadership- Awards ), promosso dal Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) : si tratta di un'esperienza straordinaria di formazione "sul campo" che consente ai giovani di sviluppare le doti di leader, attraverso la visita di aziende selezionate che costituiscono vere eccellenze del nostro territorio, oltrechè intrecciare nuove amicizie per future connessioni.La relatrice della serata, dott.ssa Barbara Quacquarelli, docente di Organizzazione aziendale" all'Università di Milano La Bicocca, interverrà sul tema "Il futuro del lavoro tra innovazione e sostenibilità", argomento di scottante attualità e sicuramente di grande interesse per i giovani diplomati eccellenti.La Festa della Scuola, che giunge alla sua 60^ edizione – dichiara il Presidente del Rotary Club di Trani, dott. Luigi Mastrapasqua – si propone lo scopo di valorizzare sempre di più le giovani eccellenze del nostro territorio, attribuendo loro il giusto risalto, in quanto esse rappresentano il capitale umano su cui contare e riporre fiducia per il nostro futuro. La cerimonia che si rinnova di anno in anno – prosegue il Presidente – intende rappresentare un concreto riconoscimento che il Rotary Club di Trani vuole attribuire, per l'impegno profuso, a giovani brillanti, chiamati oggi a una sfida certamente non facile, in considerazione della complessità del nostro tempo.A chiudere la serata l'intervento dell'Assistente del Governatore per la zona 5, dott. Massimo Cassanelli.