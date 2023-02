Sostenibilità e ambiente, se ne parla a Trani con l'ing. Andrea Pugliese

Giovedì sera, l'Ing. Andrea Pugliese parlerà sul tema: "Sostenibilità e ambiente, quale valore aggiunto per le imprese?" all'Auditorium San Luigi in Trani. Si tratta di temi attualissimi e di grande importanza, con una valenza doppia, sia per le aziende, sia per gli utilizzatori finali, in quanto la sensibilità ai problemi ambientali è un argomento al quale non ci si può sottrarre, dovendo ognuno di noi impegnarsi per la salvaguardia dell' ambiente e il riciclo delle risorse: con tali azioni riusciremo anche, contemporaneamente, a ridurre l'inquinamento e ottenere un ambiente più sano, confortevole e vivibile.Non per nulla, questi argomenti sono oggetto di una specializzazione tecnica aziendale, cioè del Green marketing, che sta assumendo sempre maggiore importanza. L'Ing. Pugliese, Socio del Rotary Club Canosa, è un noto consulente nel settore ambientale, non solo presso le Procure di Bari e Foggia, in tema di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, ma anche presso l'Unione Europea per il progetto Dotcom Waste. Pertanto, siamo tutti invitati a partecipare, giovedì sera alla conferenza che si terrà all'Auditorium San Luigi, con ingresso libero a partire dalle ore 20. L'evento ha il patrocinio del Rotary International e del R. C. Trani.